Hedman wint damesfinale Dutch Open Darts ondanks 4-1 achterstand

DARTS - Deta Hedman heeft voor de tweede keer op rij de damesfinale van de Dutch Open Darts gewonnen. De op Jamaica geboren Engelse was met 5-4 te sterk voor Aileen de Graaf.

De Graaf won het toernooi ook al eens twee keer op rij. Dat was in 2014 en 2015. De Graaf kreeg liefst negen matchdarts om de Dutch Open dit jaar opnieuw te winnen.Ze kende aanvankelijk weinig moeite met Hedman en stond zelfs 4-1 voor. De matchdarts werden echter niet benut en daardoor kwam Hedman terug in de wedstrijd (4-4). Haar eerste matchdart, dubbel 13, leverde prompt succes op.Hedman wint het toernooi voor de derde keer. In 2010 ging zij ook al eens met de hoofdprijs aan de haal.