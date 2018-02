Achilles 1894 op eigen veld onderuit tegen RKAVV

VOETBAL - Achilles 1894 heeft vanmiddag op Sportpark Marsdijk in de Hoofdklasse A met 2-1 verloren van RKAVV. De nederlaag is extra zuur, omdat koploper SJC twee punten liet liggen tegen Heerenveen.

Achilles 1894 was voor deze wedstrijd liefst acht wedstrijden op rij ongeslagen, maar de laatste winst dateert alweer van 3 december toen Leonidas met 1-0 werd geklopt. De Assenaren staan vier punten achter op SJC en hebben bovendien een duel meer gespeeld.Met Wouter van der Molen in de punt van de aanval en Stan Haanstra vanaf de vleugel waren de Assenaren in de beginfase regelmatig gevaarlijk tegen de ploeg uit Leidschendam. De eerste echte kans van de wedstrijd was voor Haanstra, die bij de eerste paal een strakke voorzet van Van der Molen niet voldoende kon verlengen.De gasten uit Zuid-Holland leunden achterover, maar kregen na twintig minuten spelen wel de grootste kans van de wedstrijd. Peter Lomonaco controleerde een prima voorzet uitstekend met de borst, om vervolgens van heel dichtbij te missen met de voet.Daar waar Achilles 1894 kansen bleef missen was het wachten op het antwoord van RKAVV. Deze kwam tien minuten voor rust. Na een uitstekende combinatie stond Giorgio Achterberg oog-in-oog met Achilles-doelman Morten Otto. Laatstgenoemde was eerder bij de bal, echter had de scheidrechter een overtreding gezien van de doelman. Vanaf elf meter schoot Remco Overdevest zijn ploeg naar een 0-1 ruststand.Daar waar de thuisploeg meer risico moest gaan nemen, liet het achterin automatisch meer ruimte aan RKAVV. De gasten werden vooral op de counter af en toe gevaarlijk. Achilles 1894 had inmiddels alweer een handjevol mogelijkheden om zeep geholpen, toen Chris van Houten zich drie minuten voor tijd compleet verslikte in Serano van de Hurk. Deze passeerde met een prima krul de Asser doelman waarmee de wedstrijd beslist was.In de blessuretijd maakte David Modderman er nog 1-2 van maar dat werd ook de eindstand. Het was de eerste uitoverwinning voor RKAVV dit seizoen. Achilles staat door de nederlaag nog steeds op plek twee met 30 punten uit 18 wedstrijden. Koploper SJC verspeelde twee punten tegen Heerenveen (2-2), maar loopt door de nederlaag van Achilles dus wel één punt uit. SJC heeft 34 punten uit 17 duels.