Mark McGeeney prolongeert titel Dutch Open Darts

DARTS - De Engelsman Mark McGeeney heeft voor de tweede keer op rij de Dutch Open gewonnen. In de Bonte Wever in Assen was de 45-jarige darter uit Coventry met 3-1 te sterk voor zijn landgenoot Glen Durrant.

De finale was een herhaling van de Lake Side-finale in januari. Toen won Durrant na een krankzinnige wedstrijd met 7-6. McGeeney haalde zijn revanche in een gelijkopgaande wedstrijd.De 'Gladiator' won de eerste set met 3-1. In de tweede set nam Durrant een 2-0 voorsprong. McGeeney knokte zich in die set terug tot 2-2. In de beslissende leg liet Durrant vervolgens vier setdarts liggen. McGeeney profiteerde en trok de set uiteindelijk naar zich toe: 2-0.Durrant herpakte zich in de derde set (3-2). In de vierde set ging de eerste leg dankzij een 146-finish naar Durrant. De tweede leg ging naar McGeeney, waarna Durrant met een 12-darter een opnieuw een leg won (2-1). McGeeney stond weer op, kwam langszij (2-2) en vocht zich uiteindelijk naar de set- en eindwinst. Zijn derde matchdart op dubbel 18 bezorgde hem zijn tweede overwinning in Assen.De titel bij de vrouwen ging eveneens naar een darter uit Engeland. Deta Hedman won in de finale met 5-4 van Aileen de Graaf.