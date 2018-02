CDA bundelt voorzichtig krachten voor lobby Drents-Twentse snelweg

HOOGEVEEN - Niet alle lokale CDA partijen tussen Hoogeveen en Almelo hebben het hard in het verkiezingsprogramma staan, maar ze willen het op termijn wel: een vierbaans snelweg tussen Drenthe en Twente.

Alle wegen tussen Drenthe en Twente zijn N-wegen. Niet goed voor de doorstroming, niet goed voor de economie en niet goed voor de verkeersveiligheid zo vinden ze bij het CDA in Hoogeveen.Dit weekeinde spraken CDA'ers uit de Tweede Kamer, gemeenteraden en de provincies Drenthe en Overijssel over de snelweg . Initiatiefnemer is het Hoogeveense gemeenteraadslid Peter Koekoek. Een snelweg van Hoogeveen naar Almelo staat in het Hoogeveense verkiezingsprogramma.Koekoek: "Hoewel alle lokale CDA-afdelingen de snelweg willen, zijn een aantal CDA-fracties van Twentse gemeenten voorzichtig. Zij lobby'en ook voor verdubbeling van de N35 tussen Almelo en Zwolle . Die weg moet er eerst komen, vinden ze. Sommige afdelingen pleiten voor onderzoek naar de Twents Drentse Snelweg."Ook de CDA fractie in de Drentse Provinciale Staten is volgens Koekoek voor, al doen ze nog geen uitspraak over welk tracé. Dat laatste is voor het Hoogeveense CDA-lid wel duidelijk: de huidige N48 en de N36 moeten worden omgebouwd tot snelweg. De Christen Democraten in de Overijsselse Staten willen graag om tafel met hun Drentse collega's om te kijken of ze het onderwerp in beide provincies op de politieke agenda kunnen krijgen.