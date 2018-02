Twee crashes voor Iwema tijdens WK IJspeedway

IJSSPEEDWAY - Jasper Iwema had in Astana weinig geluk tijdens de tweede wedstrijd in het wereldkampioenschap ijsspeedway.

Jasper Iwema net op tijd in Kazachstan voor WK IJsspeedway

Gisteren pakte de Drent nog twee punten tijdens zijn debuut als vaste WK-rijder. Dag twee in Kazachstan verliep minder goed. Twee heats eindigden met een crash en in twee heats moest hij verstek laten gaan, waardoor Iwema op de laatste plaats in het dagklassement eindigde.De reis naar Kazachstan verliep alles behalve soepel voor Iwema. Hij vertrok vorige week zondag met een busje naar Astana, een rit van 5.500 kilometer. Door problemen met de papieren voor de bus stond hij een halve dag stil bij de Russische grens, waardoor hij pas vrijdagochtend aankwam.Iwema is dit seizoen vaste rijder in het WK IJsspeedway. In totaal zijn er tien WK-wedstrijden, verdeeld over vijf weekenden.