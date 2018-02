Deel dit artikel:











Politie zoekt autodief in Emmen De gestolen auto lijkt op dit voertuig. (foto: Politie Zuid-Oost Drenthe)

EMMEN - De politie is vanavond op zoek naar een autodief. De dief nam de auto rond 18.00 uur mee van een oprit van een woning aan de Schooldijk in Nieuw-Amsterdam.

De auto reed met gedoofde lichten weg. Een half uur later werd de gestolen auto aan de Hondsrug in Emmen gezien. De politie is op zoek, maar heeft de auto nog niet gevonden.



Via een burgernetmelding werd er opgeroepen om mee te helpen met zoeken. Bij het signaleren van de auto wordt geadviseerd om de politie te bellen en zelf geen actie te ondernemen.