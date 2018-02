Deel dit artikel:











'Schrap naam Van Heutsz uit straatbeeld' De Van Heutszsingel in Coevorden (foto: Google Streetview)

COEVORDEN - De naam van Van Heutsz moet nergens meer te zien zijn en verdwijnen uit het Nederlandse openbare leven. Dat willen de AFVN-Bond van Antifascisten, de actiegroep De Grauwe Eeuw en de actiegroep 'Geen 4 mei voor mij'.

Zo willen de drie organisaties dat bijvoorbeeld de naam van de Van Heutskazerne in Kampen verdwijnt of de Van Heutszsingel in Coevorden.



Brief

Dit schrijven de organisaties in een brief aan de burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Coevorden. Ook stuurt het drietal de brief naar andere gemeenten waar ook van Heutszstraten of lanen zijn.



Gisteren was de verjaardag van Van Heutsz, die in 1851 in Coevorden werd geboren.



Atjeh

Van Heutsz staat bekend om zijn uiterst harde optreden tegen de vorstendommen van Atjeh tussen 1860 en 1900. Van Heustz werd uiteindelijk gouverneur-generaal van Nederlands-Oost-Indie.