Sporting raakt, zonder geblesseerde Dost, koppositie kwijt Estoril viert de tweede goal tegen Sporting, dat zonder Bas Dost de koppositie verspeelde (foto: EPA/ANTONIO COTRIM)

VOETBAL - Sporting Portugal is de koppositie in de Primeira Liga alweer kwijt. Gisteravond verloor de club, zonder de geblesseerde Bas Dost, met 2-0 van Estoril.

Dost kampt met gekneusde ribben, die hij opliep in de vorige competitieduel tegen Vitória Guimarães.



Door de nederlaag zakt Sporting Portugal naar de 3e plaats met 50 punten uit 21 duels. Benfica heeft evenveel punten, maar staat door een beter doelsaldo op de tweede plek en koploper is FC Porto. Die club heeft 52 punten uit 20 wedstrijden.



Porto moet binnenkort nog één helft uitspelen bij hekkensluiter CD Aves. Stand was bij het moment van staken (vanwege een ingestorte tribune) 1-0 voor de thuisclub.