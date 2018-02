Voorzitter ijsbaan Noordlaren somber: Verwacht er niets meer van

NOORDLAREN - Het leek zo veelbelovend, de weersvoorspelling voor deze week. Maar na weer een nacht zonder vorst, is voorzitter Jan Geert Veldman van ijsvereniging De Hondsrug in Noordlaren pessimistisch.

"Vorige week had ik nog vertrouwen, het zou misschien wel tien graden gaan vriezen. Maar het heeft vannacht niet eens gevroren", vertelt Veldman.Traditioneel strijdt de ijsvereniging in Noordlaren jaarlijks mee om de eerste marathon op natuurijs te organiseren. Op donderdag kwam het bestuur bijeen in een spoedvergadering . Toen verwachtte Veldman dat de eerste schaatsers vandaag het ijs al op zouden kunnen.De vereniging stond vannacht met de thermometer klaar om te meten of er nog kans was. Veldman: "Om het uur hebben we gemeten, maar op een gegeven moment ben ik maar gewoon gaan slapen. Ik verwacht er niets meer van."