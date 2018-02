Drentse belangengroepen aardbevingsschade: Geen ruzie, wel apart verder

ASSEN - Er komen waarschijnlijk twee belangengroepen voor Drenten met aardbevingsschade. Niet zoals eerder gemeld vanwege ruzie, maar vanwege een andere aanpak.

Laat de één maar schoppen en de ander met de vijand praten John Franke, Drents Gasberaad

John Franke, initiatiefnemer van het Drents Gasberaad, denkt dat het beter is om als twee aparte groepen verder te strijden voor Drenten die schade door aardbevingen hebben."We hebben geen ruzie, maar wij zijn van mening dat het beter is om apart van elkaar verder te gaan. Maar we gaan wel in gesprek om met elkaar Drenthe op de kaart te zetten als het gaat om schadeafwikkeling", vertelt Franke.Ook Nico Broekema van het Platform Mijnbouwschade onderstreept dat er geen sprake van ruzie is. "De tekst van de intentieverklaring wordt door iedereen gedeeld en we staan voor hetzelfde belang. Als er twee organisaties worden opgezet, betekent dat niet dat we met elkaar van mening verschillen", zegt Broekema.Als reden voor de breuk geeft Franke aan dat beide groepen wel dezelfde missie hebben, maar een andere insteek. "Wij hebben gemerkt dat er bij het Platform Mijnbouwschade meer actiebereidheid is, zoals ze in Groningen met trekkers naar Den Haag zijn geweest. Wij willen meer op de achtergrond met overheid en de NAM en Shell praten", zegt Franke.Een beproefde tactiek volgens de initiatiefnemer, want in Groningen werkt het ook. "Het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodembeweging doen dat ook zo. Daar kunnen we in Drenthe veel van leren. Laat de één maar schoppen en de ander met de vijand praten", zegt Franke.