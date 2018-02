Deel dit artikel:











Geredde molen Veenoord wil concerten organiseren en jeugd trekken In molen Nooitgedacht worden straks onder meer concerten gegeven (foto: Erwin Kikkers/RTV Drenthe)

VEENOORD - Muziek in de molen, kinderen die haantjes op een stokje maken met Pasen en verschillende open dagen. Molen Nooitgedacht in Veenoord bruist weer na een moeilijke periode.

De stichting die de molen bestiert, kende de afgelopen tijd bestuurlijke problemen. Maar er is weer een compleet bestuur, hoewel dat niet makkelijk tot stand kwam.



Licht teleurstelling

"We zijn heel actief geweest op sociale media. Dat heeft ons uiteindelijk enkele nieuwe bestuursleden opgeleverd", vertelt voorzitter Gerard de Haan. Toch is hij lichtelijk teleurgesteld in de inwoners van het dorp. "Je verwacht dat als er een beetje reuring is, mensen wel instappen. Gelukkig zijn uiteindelijk enkele jonge mensen ingestapt."



Een van de nieuwe bestuursleden is Ronald Nijmeijer, een oude bekende. Hij vindt het belangrijk dat de molenstichting blijft bestaan. "Wij hebben hier zo'n mooie molen staan en daar kunnen we iets mee doen. Als het bestuur ophoudt te bestaan, dan verdwijnt de binding tussen de molen en het dorp."



De afgelopen jaren werd de korenmolen weer in oude harmonie hersteld en inmiddels kan er weer graan worden gemalen. Tijdens de Nationale en Drentse Molendagen is dat proces te bekijken. Daarnaast komen er andere activiteiten.



Stevie Ann

"Het is de bedoeling dat in mei of juni Stevie Ann komt optreden", licht De Haan een tipje van de sluier op. "Dat wordt een intiem miniconcert met zo'n dertig bezoekers. Maar ook als er andere ideeën zijn vanuit het dorp, dan houden we ons aanbevolen."