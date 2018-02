Deel dit artikel:











Inspectie beëindigt geïntensiveerd toezicht op ziekenhuizen Treant De ziekenhuizen van Treant Zorggroep hebben de patiëntveiligheid weer op orde (foto: Treant Zorggroep)

EMMEN/HOOGEVEEN - De patiëntveiligheid in het Scheper Ziekenhuis in Emmen, ziekenhuis Besthesda in Hoogeveen en het Refaja in Stadskanaal is weer op orde.





Volgens het IGJ heeft de Treant Zorggroep in voldoende mate verbeteringen doorgevoerd op het gebied van patiëntveiligheid. Dat betekent dat voor Treant weer de reguliere kaders voor toezicht in de zorg gelden.



Hygiëne was niet op orde

In mei 2016 intensiveerde de IGJ het toezicht op de ziekenhuislocaties van de Treant Zorggroep. De inspectie vond dat de hygiëne in de ziekenhuizen onder de maat was. Daarbij valt te denken aan kledingvoorschriften en het dragen van sieraden door hulpverleners.



De regels rondom het verwisselen van onder andere schoeisel en sieraden werden niet strikt genoeg nageleefd. De inspectie vond vooral dat de verbeteringen sneller moesten worden doorgevoerd.



Blijheid bij Treant

De raad van bestuur van Treant Zorgroep is blij dat er weer sprake is van regulier toezicht. Bestuursvoorzitter Carla van de Wiel: "De afgelopen periode is door medewerkers en medisch specialisten van Treant op alle drie de ziekenhuislocaties enorm hard gewerkt om de manier van werken en systemen op elkaar af te stemmen. Het beëindigen van het geïntensiveerde toezicht door de Inspectie is een bevestiging dat we vooruitgang hebben geboekt en is daarom een compliment voor al onze medewerkers en medisch specialisten."