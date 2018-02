Stelling: het is nodig dat er een behandeling komt voor socialemediaverslaving

ASSEN - Verslavingsdeskundigen vinden dat er een erkende behandeling moet komen voor mensen die verslaafd zijn aan sociale media. Dat is nu nog niet zo, waardoor mensen die dwangmatig op hun smartphone zitten te kijken buiten de boot vallen.

Zorgverzekeraars vergoeden de behandeling van mensen met een verslaving aan sociale media nu nog niet. In het Algemeen Dagblad zegt Zorginstituut Nederland dat er meer onderzoek nodig is om de problemen te erkennen als verslaving.Verslavingsklinieken zien volgens de krant dat er patiënten zijn die continue online gaan, terwijl ze dat eigenlijk helemaal niet willen. "Ik wil niet meteen alles een verslaving noemen, maar er ontstaan wel problemen door", vertelt klinisch psycholoog Ando Rokx.