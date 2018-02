Deel dit artikel:











Zes weken cel voor mislukte bedrijfsinbraak De inbraak mislukte en de man gaat de cel in (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Voor een inbraak in een bedrijf in Emmer-Compascuum moet een 24-jarige man uit Schoonoord zes weken de cel in.

Een getuige zag vorig jaar in januari in de vroege ochtend een man onder het hek van het bedrijf doorkruipen en wegrennen. De getuige belde de politie. Het pand aan het Kanaal A Noordzijde was volledig doorzocht. De bewegingsmelders waren afgedekt met kledingstukken.



DNA-match

De eigenaar miste niets uit zijn bedrijf. Op de kledingstukken zat DNA-materiaal, dat een match met de man uit Schoonoord opleverde. De man werd in oktober pas verhoord en wilde niets zeggen over de mislukte inbraak in Emmer-Compascuum.



De man is drugsverslaafd en zwerft rond. Hij heeft een postadres in Schoonoord. De man is vaker veroordeeld en aanvaardt geen hulp. De officier eiste een celstraf van drie maanden voor inbraak. De rechter vindt een poging bewezen en paste die straf aan.