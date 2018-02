Wat was het motief voor de moord op de 31-jarige Ralf Meinema uit Klazienaveen?

STIELTJESKANAAL - De 31-jarige Ralf Meinema uit Klazienaveen, die vorig jaar dood in de kofferbak van een auto in het Stieltjeskanaal werd gevonden, is waarschijnlijk op een andere plek vermoord.

Dat denkt het politieteam, dat met twintig rechercheurs aan de zaak werkt.Volgens de politie heeft het onderzoek enkele puzzelstukjes opgeleverd, maar bestaat er nog geen compleet beeld van wat er is gebeurd. Er bestaan onder meer nog vragen over het motief voor de dood van Meinema. Er is nog niemand aangehouden.Het lichaam van Meinema werd op vrijdagochtend 31 maart vorig jaar gevonden. Hij lag in de kofferbak van een Mercedes 300 SE, die half uit het water van het Stieltjeskanaal tussen Zandpol en Coevorden lag.Uit onderzoek van de politie blijkt dat Meinema een hardwerkende ZZP'er was 'met een lief en goed karakter'. "Hij was voornamelijk werkzaam op het boerenbedrijf van zijn vader en in de agrarische sector. Zowel thuis als op zijn werk stond hij te boek als netjes en betrouwbaar. Van ruzie en conflict hield hij niet. Wel kon hij slecht tegen onrecht, was hij makkelijk over te halen en goed van vertrouwen", meldt de politie.Dinsdagavond besteedt het programma Opsporing Verzocht aandacht aan de kofferbakmoord. Het programma is om 20.30 uur te zien op NPO1.