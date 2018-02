Deel dit artikel:











Jasper Iwema is een hele ervaring rijker Iwema is een ervaring rijker (Foto: RTV Drenthe)

IJSSPEEDWAY - Een dag na de eerste ronde van het WK IJsspeedway blikt Jasper Iwema met gemengde gevoelens terug. De eerste WK punten zijn binnen, maar pech stonden zondag meer punten in de weg. "Het is een hele ervaring", laat Iwema vanuit Kazachstan weten.

Geschreven door René Posthuma

De reis duurde veel langer dan verwacht en daardoor arriveerde Iwema pas twee uur voor de eerste training in Astana. "Echt fit was ik natuurlijk niet, dus die training stelde niet zo veel voor." Iwema was na een goede nachtrust klaar voor de eerste dag.



Wennen

Op zaterdag moest Iwema voornamelijk wennen aan het kunstijs. "We hebben de afgelopen maand alleen op natuurijs getraind en dit is heel wat anders. De set-up van de motor is compleet anders." Het leverde Iwema op zaterdag de eerste twee WK punten op.



Vol vertrouwen begon de Hooghaler zondag aan de tweede dag van het WK, maar in de eerste heat gooide een losse bougies roet in het eten. "Ik kon niet meer remmen op de motor en het enige wat ik nog kon doen is proberen dat ding zo hard mogelijk plat te gooien, zodat ik niet rechtdoor de boarding in ging." Door de val was de motor te beschadigd om zondag nog een goed resultaat te halen.



Bijkomen

Iwema rijdt dinsdag door naar het Russische Togliatti, waar in het weekend van 17 en 18 februari de tweede ronde van het WK wordt verreden. "Nu kunnen we even bijkomen en herstellen. We kunnen nu rustig alles klaarmaken."



Na zeven jaar Moto3 is dit een nieuwe ervaring voor Iwema, die gewend was dat veel dingen geregeld voor hem waren. "Ik ben een hele ervaring rijker."