Amateurkunstenaars Assen tijdelijk uit de brand geholpen met noodopslag

ASSEN - Circus Bombari, theaterstichting APK en schilderclub Vincent uit Assen hebben allemaal een nieuwe plek gevonden waar ze hun materiaal op kunnen slaan.

Het materiaal zoals kleding, licht en geluid, decor en andere attributen lag opgeslagen in de Korpershoekhal in Assen, maar die staat op de nominatie om gesloopt te worden.Theaterstichting APK gaf vorige week een noodkreet omdat ze nog geen vervangende ruimte hadden voor hun spullen. Uiteindelijk hebben ze het grote materiaal ondergebracht in een slooppand in de buurt van Gieten. "We hebben alles een beetje her en der verspreid. Er staat ook veel bij mensen thuis", zegt Roos Bakx van APK.De verschillende gezelschappen zaten tot 2014 bij elkaar in het Mercuriustheater in Assen. Sinds de overgang naar Podium Zuidhaege worstelen de verenigingen met de opslag van hun materiaal. Er zijn verschillende gesprekken met de gemeente Assen hierover geweest, maar dit heeft niet tot een goede oplossing geleid."Ook dit is voor ons weer een tijdelijke oplossing. We moeten doorzoeken naar een structurele plek voor onze spullen", zegt Bakx.