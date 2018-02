Deel dit artikel:











Vijftien opengesneden ganzen gevonden in Koekange De ganzen waren opengesneden (foto: Milieuteam ZW-Drenthe)

KOEKANGE - In de buurt van de Mr. Harm Smeengestraat in Koekange zijn gisteren vijftien dode ganzen gevonden. De borst van de dieren was opengesneden en leeggehaald.

De gemeente De Wolden heeft de dieren inmiddels opgeruimd. De politie weet niets over een motief of over de mogelijke dader(s) en vraagt mensen die meer weten om contact op te nemen.



[twitter:https://twitter.com/RensZwanenburg/status/960430524610293761]