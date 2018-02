Deel dit artikel:











Coevorden koploper in Drenthe met meeste inbraken De meeste inbraken vonden vorig jaar plaats in Coevorden (foto: Pixabay.com)

COEVORDEN - In de gemeente Coevorden vinden relatief de meeste inbraken in Drenthe plaats. In de gemeente Aa en Hunze werd het minst ingebroken.

Online winkelcentrum Beslist onderzocht op basis van onder andere politiecijfers in welke gemeenten het meest werd ingebroken. In Coevorden waren vorig jaar gemiddeld 3,6 mensen op de duizend inwoners slachtoffer van een woninginbraak.



Ook veel in Hoogeveen

In heel Drenthe lag het gemiddelde op 2,9 inbraken per duizend inwoners. Dat is iets hoger dan het landelijk gemiddelde van 2,8. In Flevoland werden relatief de meeste inbraken gepleegd. Het minst werd er ingebroken in de provincie Zeeland, met 1,8 per duizend inwoners.



Behalve in Coevorden lag ook Hoogeveen met 3,5 slachtoffers per duizend inwoners flink boven het Drents gemiddelde. In Aa en Hunze werd het minst ingebroken: 1,9 keer per duizend mensen. Ook Tynaarlo (2,0) en Emmen (2,2) liggen flink onder het gemiddelde.