GGD Drenthe stelt verscherpte winterregeling in voor buitenslapers Onder meer in de daklozenopvang van het Leger des Heils in Emmen worden mensen opgevangen (foto: RTV Drenthe)

ASSEN/EMMEN - Daklozen en mensen met een slechte woning kunnen de komende dagen onderdak krijgen. GGD Drenthe heeft vanwege de koude temperaturen de verscherpte winterregeling ingesteld.

De regeling is bedoeld om te voorkomen dat daklozen en slechtbehuisden gezondheidsrisico’s oplopen door de kou.



Terecht in opvang

Met de strenge vorst zijn de OGGz-netwerken, politie, het Leger des Heils en Kommarin en andere (zorg)instellingen extra alert op mensen die geen warme plek hebben om te overnachten. Voor deze mensen wordt opvang geregeld.



“Mensen die op straat leven of in een slechte woning verblijven kunnen tijdens deze koude periode terecht in de opvang van Kommarin in Assen en het Leger des Heils in Emmen”, aldus voorzitter Jolanda Froeling, van de OGGz-netwerken.



Slecht behuisd

In Drenthe is bekend dat er mensen wonen in schuurtjes, zelfgebouwde hutjes of in een huis dat niet is aangesloten op gas en elektra. Zij zijn lastiger in de gaten te houden dan daklozen, doordat ze niet zichtbaar zijn. Volgens de GGD is slapen in een onverwarmd onderkomen bijna net zo gevaarlijk als slapen op straat.