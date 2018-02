Video: Bever helpt een handje bij koudwatervrees

Lopen twee bevers langs een waterplas, zegt de één tegen de ander: 'Zal ik je even een handje helpen?'

Deze twee bevers werden vastgelegd door een cameraval in Assen, van Peter Venema. Als één van de twee koudwatervrees lijkt te hebben, is de ander niet te beroerd om zijn maatje even een zetje te geven.Vorige week zagen we op de cameraval van Wim van Boekel in de Onlanden een blauwe reiger die tegelijkertijd een tak en een vis in zijn snavel had. De vogel worstelde ermee want als hij zijn snavel opende om de tak eruit te laten vallen, was hij ook zijn eten kwijt.