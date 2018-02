Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 5 februari In de nieuwsminuut onder andere aandacht voor Jasper Iwema (foto: Jesper Veldhuizen / baansportfansite.nl)

In het nieuws in een minuut van 5 februari: Jasper Iwema, hij heeft zijn eerste ijsspeedway-weekend erop zitten en met wisselend succes. Punten gepakt en uitgevallen. Er zijn 15 dode ganzen gevonden in Koekange. Bizar, want ze zijn ook nog eens opengesneden. En de Beiler Rangers doen goed werk in hun woonplaats.