Kostuumcentrale Assen over in andere handen: 'Dertig jaar passie en gekte'

ASSEN - Na dertig jaar nemen ze afscheid van hun kindje. Oprichters Albert Kool en Louis Scheffer doen de Kostuumcentrale Assen over aan twee jongere opvolgsters. "Emotioneel doet het ons zeker wat, maar verstandelijk zeggen we, dit is goed."

Het duo neemt de stap, nu hun pand aan de Collardslaan per 1 juni officieel verkocht wordt aan de ondernemers Jannes Janssens en Rob Groot. Zij zijn ook al eigenaar van het Wapen van Drenthe dat ernaast zit."Na 22 jaar op deze plek, stopt het hier straks. De collectie gaat over naar twee jongere opvolgsters. Het is tijd voor ons om een stapje terug te doen. Louis en ik komen op een leeftijd dat we verder moeten kijken. Louis wordt 70, ik ben 62, een goed moment in ons leven om deze stap te maken", vindt Kool."Dertig jaar werk, dertig jaar passie en gekte. Als we straks aan het opruimen zijn, zullen we ongetwijfeld denken: Wat hebben we gedaan? Maar rationeel gezien is dit een logische stap."Wat de pijn iets verzacht is volgens Kool dat er 'twee hele fijne overnamekandidaten zijn'. "Daar waren we al een tijdje druk mee bezig. Daar kwam bij dat we ook het pand konden verkopen. Uiteindelijk hebben we toen deze keuze gemaakt."Volgens Kool is het een keuze die best 'lastig en heel emotioneel' was. "Maar omdat de collectie verdergaat, en wij op de achtergrond de zaak eerst nog blijven ondersteunen, voelt het goed. Het fijne is dat er een jongere generatie is die dit wil overnemen."Wie de twee dames zijn die de collectie van de Kostuumcentrale gaan voortzetten, wil Kool nog niet zeggen. "Als alles zover is, zal het hele plan wel naar buiten komen."Ook staat nog niet vast waar de kostuumverhuur naartoe verhuist. "Er is goed overleg met de gemeente. Ze zijn bereid om te helpen, om een goede plek te vinden." Volgens Kool gaat het richting de bedrijventerreinen. "De binnenstad is toch een dure plek. En de jonge onderneemsters moeten ook een goede startkans krijgen."Helemaal uit beeld verdwijnt het duo Kool en Scheffer trouwens niet. Behalve de Kostuumcentrale STAP, zijn de mannen ook de drijvende krachten achter Stichting Oud Oranje. Daarmee houden ze regelmatige kostuumshows rond het koninklijk huis van Oranje. "Die blijven we voorlopig doen, dus daarin trekken we nog even gezamenlijk op."