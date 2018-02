vacature: RTV Drenthe zoekt een freelance bureauredacteur sport

RTV DRENTHE is als betrouwbare en onafhankelijke informatiebron dé spil in de Drentse samenleving. Onze omroep heeft in de eigen provincie een sterke marktpositie door het uitzenden van regionale, publieke programma's op radio, televisie, tekst-tv, teletekst en internet.

Voor onze sportredactie zijn wij op zoek naar een enthousiaste(voor in het weekend)Onze sportredactie verzorgt de sport-uitzendingen en -items voor online, radio en tv. De afdeling bestaat uit verslaggevers, bureauredacteuren en presentatoren. Ook werkt er een aantal freelancers.Als bureauredacteur verzorg je op zaterdag en zondag de sportberichtgeving online en voor de radio. Je belt achter nieuws aan en zorgt dat de informatie snel en accuraat verwerkt wordt.Om voor deze functie in aanmerking te komen heb je ervaring in de journalistiek en een grote passie voor sport. Je weet veel van Drenthe en de sport in Drenthe. Je bent flexibel inzetbaar, creatief en kunt zelfstandig werken. Bij voorkeur beheers je de Drentse taal.Meer informatie over deze vacature wordt graag verstrekt door René Posthuma, eindredacteur Sport, tel.nr. 0592-338080.Heb je interesse in deze functie stuur dan voor 21 februari a.s. je motivatie en cv naar de afdeling P&O.