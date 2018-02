Jouw mening: Bevers afschieten om overlast tegen te gaan moet kunnen

Door bevers gegraven gangenstelsels zorgen voor instabiele dijken aan de Hunze. Waterschap Hunze en Aa's spoort deze gangenstelsels op en gooit ze dicht, zodra ze zeker weet dat er geen bevers meer zitten.

Vanaf 2008 werden er bevers uitgezet in het Zuidlaardermeer, op de grens van Drenthe en Groningen. Dat aantal is inmiddels opgelopen naar 150 tot 180 dieren, die niet alleen in het Zuidlaardermeer blijven maar ook naar andere gebieden trekken.De bevers zorgen met hun gegraaf voor problemen. De provincies Drenthe en Groningen werken aan een zogeheten beverprotocol, waarin staat omschreven hoe er met bevers moet worden omgegaan en of er omstandigheden zijn waaronder ze mogen worden verjaagd of zelfs afgeschoten.Omdat het nieuwe beleid nog niet klaar is werkt het waterschap nu met een tijdelijk werkprotocol waarin staat wat er wel en niet is toegestaan als bevers schade veroorzaken of dreigen te veroorzaken. Zo mogen verzakkingen door het gegraaf van de bevers pas worden gerepareerd als blijkt dat er geen bevers van de holte gebruik maken.Wat vind jij, moet het mogelijk worden om de bevers af te schieten als ze door hun gegraaf voor levensgevaarlijke situaties zorgen? Of gaat het prima zoals het is en moeten de waterschappen maar wat meer moeite doen?