Dit weekend in de Drentse natuur: 10 en 11 februari

Het is weer weekend, dus tijd om lekker naar buiten te gaan. Ook dit weekend is er weer van alles te doen in de Drentse natuur. Wat? Dat lees je hier.

Actief bezig zijn en de natuur in: een topcombinatie voor je weekend. Op zaterdag kun je meedoen aan de Run Forest Run. De hardloopwedstrijd gaat dwars door het heidegebied van het Dwingelderveld.Behalve gewoon een leuke hardloopwedstrijd in het bos, gaat een deel van het inschrijfgeld naar natuurbehoud van het gebied waar de hardloopwedstrijd wordt gehouden. Al 30.000 euro in drie jaar, zegt organisator Winfried Bats.Meer informatie en inschrijven kan op https://runforestrun.nl/ Een gids neemt je op zaterdag van 14:00 tot 15:30 mee op een mooie wandeling door het Asserbos. Het bos in het hart van de hoofdstad van Drenthe heeft bijzondere planten en dieren én is ooit door Napoleon aan Assen geschonken.Startlocatie is het Duurzaamheidscentrum, Bosrand 2 in Assen.Wie zin heeft om flink de handen uit de mouwen te steken, kan zaterdagochtend meehelpen met werk op het Rabbingerveld. Er moet worden gespit, gezaagd, geknipt en gesleept. Veel berken en dennen moeten sneuvelen, omdat het natuurgebied anders helemaal dicht kan groeien. Ondertussen kun je genieten van rondlopende Schotse Hooglanders en een schaapskudde.Aanmelden kan via nwgdereest@gmail.com