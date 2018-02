Assen steekt vijf miljoen in vernieuwing binnenstad

ASSEN - De gemeente Assen investeert de komende jaren vijf miljoen in vernieuwing van de binnenstad. Vorig jaar was er al twee miljoen gereserveerd, daar komt nu drie miljoen bij.

Wethouder Anry Kleine Deters maakte dat zojuist bekend. Met nog eens drie miljoen erbij uit het provinciale binnenstadsfonds en drie miljoen van vastgoedondernemers, ligt er straks elf miljoen klaar om de binnenstad mee op te schop te nemen.Centraal staat het Koopmansplein. Dat moet het nieuwe winkelhart Koopmanskwartier worden. Het plein moet flink op de schop, de openbare ruimte moet fraaier en winkelpanden eromheen worden aangepakt. Boven komt woonruimte, beneden winkels. "De gemeente is verantwoordelijk voor het plein en de omliggende openbare ruimte, de vastgoedpartijen voor de panden en de ondernemers voor levendigheid op en rond het plein", aldus de gemeente.Ook de winkelstraten rond het Koopmanskwartier moeten aantrekkelijker worden, met andere gevels, nieuwe straatverlichting en bankjes. In de Oudestraat is al op initiatief van vastgoedondernemer Henk Ziengs van ReZ-Ontwikkeling een begin gemaakt.Winkelstraten aan de randen van de binnenstad krijgen een complete make-over. Bedoeling is dat in deze aanloopstraten, zoals de Groningerstraat, leegstaande winkelruimte omgebouwd wordt voor wonen, horeca en zakelijke dienstverlening.De afgelopen twee jaar is volgens de gemeente al zo'n 8.000 vierkante meter aan winkel- en kantoorruimte van functie veranderd. Voor dit jaar en volgend jaar liggen er bij de gemeente bouwplannen voor nog eens 15.000 vierkante meter.Een voorbeeld daarvan is de Singelpassage, waar vastgoedondernemer David Maas leegstaande winkelpanden ombouwt tot hotelkamers voor Cityhotel de Jonge en woonruimte.Vorig jaar presenteerde Assen al de binnenstadsvisie in grote lijnen, op basis waarvan nu een programma van aanpak komt en geld wordt uitgetrokken.