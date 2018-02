Jonge Beilenaren zetten zich keihard in voor dierenparkje: 'We slapen er nog net niet'

De rangers zetten zich volop in voor de dierenweide in Beilen (foto: Robbert Oosting / RTV Drenthe)

BEILEN - Ieder weekend, van 's morgens tot 's avonds, zijn ze er te vinden: de rangers van dierenweide Stroomdal in Beilen. Een groep jonge Beilenaren maakt zich hard voor de dierenweide in hun dorp.

"Wij verzorgen en voeren de dieren hier", vertelt de oudste ranger Youri Beugel (17). En daar blijft het niet bij. Onlangs wonnen de Rangers een geldbedrag voor hun inzet op de dierenweide.De harde kern van de dierenweide bestaat uit vier rangers. Youri Beugel en Yoran Lemmens, die beide de verzorging van de dieren op zich nemen. Róbin Lemmens, die naast zijn bouwopleiding het onderhoud aan de hekken en verblijven doet, en Leon Lemmens die de catering verzorgt voor de vrijwilligers.Naast de harde kern is er ieder weekend een hele groep jongere kinderen aanwezig die wordt begeleid door de vier rangers. "Het is een soort buurthuis, maar dan zonder dak", lacht Yoran. "Dat zeg je goed", vult Youri hem aan.De rangers hebben een samenwerking met de Kleindierenvereniging Midden-Drenthe. Samen leren ze de jongere kinderen alles over de verzorging van dieren. Daarnaast is er bij de dierenweide ook een groentetuin waar de kinderen naar hartenlust kunnen experimenteren met het kweken van gewassen.Ook wordt er in de nabijgelegen school EHBO-les gegeven aan de kinderen, zodat ze al op jonge leeftijd weten wat ze moeten doen bij bepaalde situaties. Belangrijke lessen voor de kinderen. "Ik denk zelf van wel", vertelt Youri. "Het is een leerfunctie en een maatschappelijke functie voor Midden-Drenthe."Het gaat niet alleen om de dieren, maar ook om de jongeren zelf. Voor sommigen biedt de dierenweide een fijne weekendbesteding en ook maken de jongeren een hoop nieuwe vrienden. Een belangrijke plek, volgens de rangers. "Ik hoop dat het nog lang blijft bestaan", besluit Youri.