Eetpiraat dupeert Drentse ondernemers Bij vier restaurants at en dronk de man zonder te betalen (foto: Pixabay.com)

ASSEN - Een 23-jarige man uit Amsterdam moet voor flessentrekkerij negentig uur werken. De man lichtte in oktober vier horeca-ondernemers op. Hij at en dronk, maar betaalde niet.

De man stond in Pesse, Hijken, Westerbork en Ruinen soms al voor openingstijd voor de deur. Hij vertoefde in enkele etablissementen de hele dag. Hij maakte een praatje met de uitbater en gasten. En bestelde zijn hapjes en drankjes.



'Geblokkeerde pinpas'

Maar bij het weggaan blokkeerde zijn pinpas steevast. Dat was een vergissing, zei de man dan. Hij beloofde de volgende dag de rekening alsnog te betalen. Maar niemand zag hem terug. De ondernemers deden aangifte.



Sinds kort heeft de eetpiraat een onderkomen in Amsterdam. De man is eerder veroordeeld, maar voor andere feiten zoals een woninginbraak. Het strafblad is te kort voor een celstraf, meende de rechter. De Amsterdammer verscheen niet in de zittingszaal.