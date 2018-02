'Schandalig dat ganzen Koekange als oud vuil in bosjes zijn gegooid'

KOEKANGE/DALEN - "Schandalig, zo ga je niet met dieren om. Dit is ongelooflijk." Zo reageert Trizin Hof, voorzitter stichting Ganzenbescherming Nederland in Dalen op de vondst van vijftien dode ganzen bij Koekange.

"Vermoedelijk is dit stroperij, omdat de borst van de dieren is opengesneden en leeg is gehaald", vervolgt Hof. "Ze zijn gewoon als oud vuil in de bosjes gegooid. Zo ga je niet met dieren om."Volgens de voorzitter van de Ganzenbescherming kan het lastig zijn om de dader(s) te achterhalen. "Het gaat om vliegende dieren. Er moet nu gekeken worden of er een jachtakte voor het bestrijden van deze dieren in het gebied is. Daarvoor is de politie nu met de zaak bezig. Ik hoop dat diegene of de groep die dit heeft gedaan, strafrechtelijk vervolgd wordt."De Dierenbescherming, waarvan een dierenambulance ter plekke was, tast nog in het duister over de doodsoorzaak van de dieren. Er zijn namelijk geen kogels in de lichamen van de ganzen gevonden."Als Ganzenbescherming krijgen we helaas vaker dit soort meldingen binnen", zegt Hof. "De ganzen in Koekange zijn grauwe ganzen en kolganzen. We zien dat op die soorten vaker gejaagd wordt en dan niet wordt gezien dat daar niet op gejaagd mag worden. Dus die kunnen ze dan niet inleveren bij een poelier en dan worden ze vaak als oud vuil in bosjes gegooid.""Daar zijn richtlijnen voor. Je kan niet zomaar op alle dieren jagen of schieten. Daarom ga ik er niet vanuit dat dit het werk van een jager is", legt de voorzitter uit. "Een jager die zijn vak verstaat, weet dat dit absoluut niet kan en mag."