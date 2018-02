Deel dit artikel:











Waterschap Hunze en Aa's een van de beste werkgevers van Nederland Waterschap Hunze en Aa's in Veendam (foto:Google Streetview)

VEENDAM - Waterschap Hunze en Aa's heeft de Beste Werkgever-award 2017-2018 gewonnen. De winnaars van de jaarlijkse award werden vandaag in Amsterdam tijdens het Beste Werkgevers Ontbijt bekendgemaakt.

Het waterschap, gevestigd in Veendam, is een van de zes winnaars in de categorie 'non-profit'. De andere categorieën zijn 'profit' en 'zorg'. In totaal vielen er 19 werkgevers in de prijzen. Zij blinken uit in onder meer betrokkenheid en bevlogenheid.



In totaal hebben zo'n 640.000 medewerkers gestemd.