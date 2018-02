Deel dit artikel:











Patiënten steken brandjes aan in psychiatrische kliniek Veldzicht In psychiatrische kliniek Veldzicht in Balkbrug werden gisteren twee brandjes gesticht (foto: RTV Oost)

BALKBRUG - Patiënten hebben gisteren twee brandjes gesticht in psychiatrische kliniek Veldzicht in Balkbrug. De incidenten vonden plaats in het niet-strafrechtelijke deel van het complex.





Bij de branden raakte niemand gewond. De leiding van Veldzicht gaat met de patiënten in gesprek over de brand. De ene brand werd door de sprinklers gedoofd. Bij de andere brand hebben medewerkers de brandslang gepakt en het vuur gedoofd. De brandweer moest volgens RTV Oost ter plaatse komen om te controleren, maar kwam niet in actie.