Bekerfinales volleybal in topsporthal Hoogeveen Hoogeveen ontvangt landskampioen Lycurgus uit Groningen (foto: RTV Noord/Stefan Bleeker)

HOOGEVEEN - De volleybalfinales om de beker bij de heren en dames worden op zondag 18 februari gespeeld in Het Activum. De gemeente Hoogeveen spreekt van 'een fantastisch sportevenement' voor de anderhalf jaar oude topsporthal.

Geschreven door Hielke Meijer

De strijd gaat bij de heren tussen SV Land Taurus uit Houten en Abiant Lycurgus uit Groningen. Bij de dames staat Eurosped uit Vroomshoop tegenover Sliedrecht Sport uit Sliedrecht.



2.100 zitplaatsen

De afgelopen jaren organiseerde volleybalbond NEVOBO de bekerfinales bij voorkeur in het Landstede Sportcentrum in Zwolle. Daar is plaats voor 1.200 toeschouwers. Alleen in 2016 werd uitgeweken naar Topsportcentrum Almere, dat 3.000 toeschouwers kan herbergen.



De toeschouwerscapaciteit van de topsporthal in Hoogeveen zit tussen die van Zwolle en Almere in. De zaal in het Activum kan eenvoudig omgebouwd worden tot een totaal van 2.100 zitplaatsen.



Finales

De supporters uit Sliedrecht en Houten hebben in elk geval de langste reis voor de boeg. De herenfinale begint om 13.00 uur. De finale van de dames is rond 15.30 uur.