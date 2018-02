Deel dit artikel:











Vrouw uit Coevorden krijgt werkstraf voor dollemansrit

ASSEN - Voor het rijden zonder geldig rijbewijs, gevaarlijk rijgedrag en een winkeldiefstal is een 57-jarige vrouw uit Coevorden veroordeeld tot een werkstraf van negentig uur.

Daarnaast kreeg de vrouw een voorwaardelijke celstraf van vier weken opgelegd.



Dollemansrit

De vrouw werd in juli 2016 in Groningen in haar auto aan de kant gezet. Ze gaf een valse naam op. Toen ze haar rijbewijs moest laten zien reed ze vol gas weg. Tijdens de rit door Groningen naar Eelderwolde haalde ze auto’s links en rechts in. Ze gaf geen voorrang, reed door rood licht en botste uiteindelijk tegen een politiebusje aan.



Drugs

De vrouw had drugs gebruikt. Maar het bloedonderzoek verliep niet volgens de regels. Daarom werd de vrouw vrijgesproken van rijden onder invloed. Haar rijbewijs was in 2002 al ongeldig verklaard. De vrouw heeft een strafblad met zestien kantjes, met daarop vooral verkeersfeiten.



Winkeldiefstal

De vrouw kreeg de straf ook voor een winkeldiefstal in juli in Coevorden. Een medewerkster zag hoe de vrouw producten in haar eigen tas propte. Toen ze de winkel uit wilde stappen, werd ze aangehouden.