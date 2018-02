Partijen leveren kieslijsten in voor verkiezingen

MEPPEL/EMMEN - Aan de gemeenteraadsverkiezingen doen in de meeste Drentse gemeenten dezelfde partijen mee als in 2014. Behalve in Emmen: daar zijn drie nieuwkomers.

Opmerkelijkste van die drie: Jongeren aan Zet. Een partij voor jongeren dus. De ouderen doen ook mee, want 50 Plus heeft zich ook ingeschreven. En zoals al bekend is Emmen de enige gemeente waar ook de PVV meedoet aan de verkiezingen. Assen viel uiteindelijk af , zo besloot de partijleiding in Den HaagLijsttrekker voor Jongeren aan Zet is de 18-jarige Joran-Lars Busscher uit Klazienaveen: “Er is te lang over ons besloten en niet met ons. Het wordt tijd dat dat nu gaat veranderen.”Busscher maakt deel uit van de jongerenadviesraad in Emmen. Politieke ambities had hij niet, maar hij vindt dat de gangbare partijen te weinig voor jongeren doen. En nu is hij politicus tegen wil en dank.Belangrijk speerpunt: het aanbod van onderwijs. Als dat verbetert, zullen minder jongeren Zuidoost-Drenthe verlaten, zo denkt Busscher. Jongeren aan Zet mikt op één of twee zetels in de Emmer raad. "En op die manier het jongerengeluid laten horen. want er zijn drie ouderenpartijen nu en er is nog geen jongerenpartij.”In Hoogeveen doet ook de Staatkundig Gereformeerde Partij weer mee, net als vier jaar geleden. Toen haalde de partij de kiesdrempel niet en kwam niet in de raad.Het inleveren van de kieslijsten in Meppel ging er ontspannen, maar serieus aan toe. Burgemeester Richard Korteland deed een eerste controle of alles klopt. De komende dagen worden in alle gemeenten de kandidaten nog een keer nagelopen en vrijdag worden de officiële kieslijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart bekendgemaakt.De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 21 maart. TV Drenthe besteedt van 5 tot 20 maart iedere dag ruim aandacht aan de verkiezingen. Iedere dag staat een andere gemeente tussen 17.15 uur en 18.00 uur centraal op televisie, met een debat tussen de lijsttrekkers over belangrijke thema's in hun gemeente.