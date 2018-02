Verwaarloosde dieren vinden plek in oude dierentuin Emmen

EMMEN - Stichting Akka's Ganzenparadijs is dolblij met het beheer van de stadsboerderij in de oude dierentuin in Emmen.

"Voor ons is dit een ontzettend mooie kans om nog meer dieren te helpen", zegt voorzitter Trizin Hof.Hof is voorzitter van Stichting Ganzenparadijs in Dalen en van Dierenambulance Emmen-Coevorden-Hardenberg en is daarmee al jaren bezig om verwaarloosde dieren op te vangen."In Emmen willen wij de oudere en ook verwaarloosde dieren opvangen", vervolgt Hof. Vanuit Dalen is er ook al een aantal dieren verhuisd naar Emmen. De stichting wil aan de bezoekers van de stadsboerderij een verhaal vertellen. "Vooral ook wat voor leven de dieren hebben gehad en wat voor leven wij ze terug willen geven. Een educatiecentrum." Bovendien kunnen mensen een dier symbolisch adopteren.Met Stichting Akka's Ganzenparadijs is het voortbestaan van de stadsboerderij in Emmen gewaarborgd. De boerderij was na de sluiting van de oude dierentuin, het Rensenpark, enige tijd dicht. Zorggroep De Hooimijt runde sinds maart 2017 de boerderij, maar het bleek te moeilijk om voldoende mensen te vinden."Wij gaan het met vrijwilligers runnen", vertelt Hof. "Alleen dan kan je het op een goede manier exploiteren. Anders is het een onbegonnen zaak."Daarnaast is de stadsboerderij het meldpunt van omgeving Emmen geworden van Dierenambulance Emmen-Coevorden-Hardenberg. Voor zowel de dierenambulance als de boerderij is Hof nog op zoek naar vrijwilligers.