Junior Cup: WNBC verslaat HZVV

VOETBAL - De eerste wedstrijd in poule B van de Onze Club Junior Cup tussen WNBC en HZVV eindigde in een 2-0 zege voor het combinatieteam van Witteveense Boys en Nieuw Balinge.

Dylan Hendriks was de grote man aan de kant van WNBC. De nummer 9 maakte beide treffers.Door de overwinning is WNBC vanzelfsprekend koploper in poule B, waarin CEC de derde ploeg is.Hieronder de standen tot nu toe:1. LEO 1-3 (2-0)2. Rolder Boys 0-03. SGO 1-0 (0-2)1. WNBC 1-3 (2-0)2. CEC 0-03. HZVV 1-0 (0-2)