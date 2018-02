Deel dit artikel:











Regenwater Drents-Friese Wold 'goed voor de natuur' Ondergelopen fietspad (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe)

DIEVER - De vele regen van de laatste weken heeft z'n sporen nagelaten in het landschap. Ook in het Drents-Friese Wold liepen hele percelen onder water. Dat is goed voor de natuur, maar wat minder voor de recreanten.

Geschreven door Jasmijn Wijnbergen

"Het is natter dan normaal", vertelt boswachter Corné Joziasse. Toch is het normaal dat het water in de middenloop van rivier de Vledder Aa blijft staan.



Zegen voor de natuur

"Voor de waterberging is het belangrijk om het water langer vast te houden zodat het beter verwerkt kan worden. Dat is het voordeel van zo'n natuurterrein waar dat water verwerkt wordt."



De vele regen van de afgelopen weken is volgens Joziasse 'een zegen voor de natuur'. "Het is voor de natuur goed dat het even goed nat is geworden. De vegetatie wordt zo weer aangesterkt."



Fietspaden gestremd

Omdat sommige fiets- en wandelpaden op lager gelegen gebieden liggen, zijn deze nu door Staatsbosbeheer gestremd. Dat is iets wat volgens Joziasse vaker gebeurd als er veel regen valt. "Als zoiets structureel gebeurd, ga je toch kijken wat voor oplossingen je kunt bedenken. Ga je fietspaden verleggen of aanpassen? Daar kijken we voortdurend naar." Voor sommige fietspaden betekent dat dan wel degelijk dat ze naar hoger gelegen gebieden verplaatst worden.



Niet alleen zijn de fietspaden gestremd, andere delen van het Drents-Friese Wold zijn eveneens minder toegankelijk. Dat merken ook manege's in de buurt van het recreatiegebied. Een ruiter te paard zal extra moeten opletten waar ze wél en waar ze niet langs kunnen.