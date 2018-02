'Er moet beleving zijn in het winkelhart van Assen'

ASSEN - Hoe het Koopmansplein in Assen eruit komt te zien, dat weet ze nog niet. "Maar er moet echt wat te beleven zijn. Het moet een plein met uitstraling zijn, waarvoor mensen naar Assen komen", zegt wethouder Anry Kleine Deters.

Assen als binnenstad terug in de top-25 over drie jaar, dat is haar streven. Maar daarvoor zijn de elf miljoen euro die straks voor het stadscentrum klaarliggen, inclusief drie miljoen van de provincie en drie miljoen van de vastgoedsector, 'nog maar een begin', volgens Kleine Deters. "Er wordt de komende jaren voor vele miljoenen geïnvesteerd."Vanmiddag maakte ze bekend dat Assen drie miljoen voor de binnenstad in een fonds stopt. Ook is vorig jaar al twee miljoen opzij gelegd. En straks komt het geld van provincie en vastgoed daarbij. Dat geld gaat in een pot dat als binnenstadsfonds projecten moet aanjagen, dat van Assen weer een krachtig koopcentrum maakt, met als middelpunt het Koopmanskwartier.Het huidige Koopmansplein, met winkels eromheen, mist uitstraling en moet volledig over de kop. De kale stenen vlakte moet straks een levendige plek worden met reuring en beleving. "Er moet zoveel te beleven zijn op en rond het plein, met leuke gezellige winkels, en vertier op het plein, dat mensen zeggen 'kom we gaan naar Assen'", vertelt Kleine Deters, "want daar is wat te doen."De wethouder roept Assenaren op om vooral met ideeën te komen. "De één wil een speelattribuut, en jongeren vroegen laatst vooral om groen. Kom maar op met voorstellen zeg ik dan", aldus de wethouder.Verder zijn er plannen om vanaf het Koopmansplein allerlei doorkijkjes te maken richting de winkelstraten die nu op het plein uitkomen, maar schuilgaan achter gevels van winkelcentra. "De blokkade van gevels moet weg, zoals nu met de winkelpassage bij 't Forum. Je moet vrij de Oudestraat inkijken en de Ceresstraat."Wonen boven de winkels rond het Koopmansplein, moet ook meer reuring geven in het stadshart. Verder zoekt Assen de oplossing in concentratie van het winkelgebied rond het nieuwe Koopmanskwartier, en in de direct aangrenzende straten. Voor aanloopstraten aan de rand van de binnenstad ligt de toekomst in wonen en zakelijke dienstverlening.Volgens Kleine Deters neemt de gemeente de regiefunctie, voor versterking van het winkelhart. "En als we moeten verplaatsen, van buiten naar binnen, dan kijken we of er geld voor is. Het moet maatwerk worden."Ze wil zo snel mogelijk aan de slag in de stad. "De raad zal op 15 februari over de drie miljoen moeten beslissen, daarna kunnen we naar de provincie en de vastgoedsector. Maar als het aan mij ligt, moeten we rond de zomer met het Koopmansplein aan de gang."