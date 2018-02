Top Dutch wacht op belletje van Tesla-directeur

ASSEN - Het noordelijke promotie-initiatief Top Dutch start een nieuwe campagne om Tesla naar Noord-Nederland te halen.

Rond het hoofdkantoor van Tesla in het Amerikaanse Palo Alto komen billboards te staan die directeur Elon Musk oproepen de website van Top Dutch te bezoeken.De initiatiefnemers zien het liefst dat Tesla in het Noorden de zogeheten Gigafactory bouwt.Toch wordt niet alleen Elon Musk uitgenodigd om handel te drijven met de regio. Iedereen die zonnepanelen en elektrische auto’s produceert en zo een bijdrage kan leveren aan verduurzaming van de regio is welkom.Top Dutch is een initiatief van ondernemers en bestuurders in Drenthe, Groningen en Friesland. Het promotie-initiatief probeert een nieuwe fabriek van Tesla al langer naar deze regio te halen.Deze nieuwe campagne is voorlopig de laatste die specifiek is gericht op Tesla. Hierna wil Top Dutch zich richten op het profileren van Noord-Nederland als een belangrijk handelsknooppunt, dat voorloopt op gebied van vergroening en digitalisering.