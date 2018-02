Krijgt semi-interland Noord-Nederland - Noord-Duitsland een vervolg in Emmen?

EMMEN - Er wordt gewerkt aan een nieuw leven voor een oude voetbaltraditie: de semi-interlands tussen Noord-Nederland en Noord-Duitsland. Op 4 mei 1913 werd die wedstrijd voor het eerst gespeeld. Het fenomeen krijgt mogelijk een vervolg op De Oude Meerdijk in Emmen.

"Met hulp van meerdere personen wil ik proberen de traditie van deze semi-interland nieuw leven in te blazen", zegt sportjournalist Harry Walstra.Noord-Nederland speelt in 1913 voor het eerst een officiële wedstrijd. De spelers voor het noordelijk elftal worden gekozen uit de beste (amateur)voetballers van Drenthe, Friesland en Groningen. In Groningen verliezen de noorderlingen op 4 mei met 7-2 van Noord-Duitsland.Die wedstrijd zal later worden aangeduid als een semi-interland en vormt de start van een jarenlange traditie met wedstrijden tussen Noord-Nederland en Noord-Duitsland. Walstra schreef er een verhaal over in het voetbalhistorisch magazine Half 3 Bekende namen als Abe Lenstra, Piet Fransen, Otto Roffel en Uwe Seeler hebben ooit meegedaan in een semi-interland. Op 22 april 1960 is de laatste Noord-Nederland - Noord-Duitsland in Groningen. Seeler scoort drie minuten voor het einde de gelijkmaker: 3-3. "Toen is het helaas een stille dood gestorven", zegt Walstra.Voor zover bekend was Drenthe ten minste één keer gastprovincie voor de voetballers. Op 3 mei 1931 won Noord-Duitsland met 2-0 op het terrein van Achilles in Assen. "Als voetballiefhebber en oud-Emmenaar zou ik het geweldig vinden als de eerstvolgende semi-interland op De Oude Meerdijk wordt gespeeld. Ik heb gesproken met burgemeester Eric van Oosterhout en wethouder sport Harm Lassche van de gemeente Emmen en zij willen die wedstrijd faciliteren", aldus Walstra.Walstra is via de gemeente in contact gekomen met Wim Beekman, de algemeen directeur van FC Emmen. "Binnenkort heb ik een gesprek met hem, maar hij was in eerste instantie positief. Er is natuurlijk nog een aantal stappen te gaan. Onder meer medewerking van de KNVB en de Duitse voetbalbond en het vinden van een coach en het selecteren van spelers."Het gaat dan om spelers in het amateurvoetbal, want nadat het betaald voetbal geïntroduceerd werd in 1954, werden er ook semi-interlands gespeeld voor amateurs.Het organiseren van een wedstrijd tussen Noord-Nederland en Noord-Duitsland kost geld. Daarom roept Walstra de hulp in van sponsoren. "Het doel is in eerste instantie een mooie sportdag voor spelers en publiek met als subdoel duizenden toeschouwers. Wellicht kunnen wij vooroorlogse prijzen hanteren en misschien kunnen er ook kaarten weggeven worden aan voetbalverenigingen en scholen."