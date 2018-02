IJsvereniging De Hondsrug: De ijspegels hangen nog niet aan onze neuzen

NOORDLAREN - Het heeft vannacht goed gevroren, maar of het voldoende was voor marathonijs is nog maar de vraag. In Noordlaren hopen de leden van ijsvereniging De Hondsrug een schaatsmarathon te organiseren. Maar voorzitter Jan Geert Veldman is niet heel optimistisch dat het gaat lukken. "Het is nog niet koud genoeg."

Voor een marathon op natuurijs is 's nachts vijf graden vorst nodig en overdag moet het dan nul graden zijn. "Of het liefst daaronder”, aldus Veldman.In Veenoord is het ondertussen nog rustiger. "Op basis van de gemeten vorst kunnen wij nog niet met water spuiten", laat Margriet Sieben, voorzitter van de ijsvereniging in Veenoord, weten. "Bij ons voelt het aan als -7, maar het is helaas maar -3."In Noordlaren was het met -4 ietsjes kouder. Om kwart voor vier in de ochtend stonden Veldman en zijn collega’s bij de ijsbaan. "Maar de ijspegels hangen nog niet aan onze neuzen", klinkt de voorzitter een beetje beteuterd. "Ik verwacht wel dat het komende nacht kouder wordt en als het dan goed vriest, dan hoop ik wel dat we morgen een laag hebben."Volgens de schaatsliefhebber is het de vraag of die laag overdag blijft liggen. "Een nacht met goede vorst is niet genoeg. We hebben denk ik nog wel een nodig. Twee nachten tussen de -6 en -8 graden Celsius is goed." Voorlopig houden de leden van de ijsvereniging de weersverwachting goed in de gaten.Volgens de laatste berichten wordt er vanavond een temperatuur van -9 bereikt. De avonden daarna blijven ook goed koud. Overdag komt het kwik wel boven de 0°C uit.