Beloning voor tips die leiden naar oplossing 'kofferbakmoord'

STIELTJESKANAAL - Voor de gouden tip die leidt naar de oplossing van de 'kofferbakmoord', staat een beloning van 15.000 euro klaar.

De politie roept mensen op zich te melden met de doorslaggevende tip over de moord op Ralf Meinema uit Klazienaveen. De 31-jarige werd op 31 maart 2017 aangetroffen in de kofferbak van zijn zwarte Mercedes. Hij was met geweld om het leven gebracht.De politie onderzoekt de zaak met twintig mensen. Tot nu toe is nog niemand gearresteerd. Wel besteedt de politie veel aandacht aan de geruchtmakende zaak . Zo wordt er vanavond in het televisieprogramma 'Opsoring Verzocht' stilgestaan bij de moord.Langs de Hondsrugweg in Emmen staat inmiddels een aanhanger met lichtkrant. De politie roept burgers op naar de uitzending te kijken.