Stelling: Leraren moeten verplicht een griepprik krijgen

ASSEN - Ook leraren ontkomen niet aan de griepepidemie. Gisteren moesten er landelijk ruim vierduizend leerlingen thuiszitten, omdat hun leerkrachten ziek waren.

Dit blijkt uit cijfers van de website lerarentekortis.nu . Bij andere leerlingen stond om die reden een onbevoegde leraar voor de klas; invallers waren er niet.Volgens de Nederlandse viroloog en influenza-expert professor Ab Osterhaus kan het zo niet langer. Daarom pleit hij ervoor dat scholen hun leraren gratis een griepprik moeten geven. "Klaslokalen zijn infectiehaarden. De griepprik werkt, dat is aangetoond", zegt Osterhaus.Het aanbieden van de griepprik zou de scholen juist kosten besparen, omdat ze hierdoor geen vervangers hoeven in te huren voor de afwezige docenten.Hoe kijk jij hier tegenaan? Moeten leraren verplicht een griepprik krijgen om lege klassen te voorkomen?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat jouw reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe.Gisteren ging de stelling over sociale mediaverslaving: Het is nodig dat er een behandeling komt voor sociale mediaverslaving . Een kleine meerderheid van 52 procent was het hier niet mee eens. In totaal stemden er 1.004 mensen.