Tynaarlo krijgt waarschuwing voor illegale bomenkap

ASSEN/EELDE - De gemeente Tynaarlo krijgt een waarschuwing van de politierechter in Assen. De gemeente had een vergunning bij zichzelf moeten aanvragen voor de kap van bomen in het Koepeltjesbos in Eelde, maar deed dat niet.

Een agent schreef in 2015 een bekeuring uit, omdat hij zag dat een deel van de bosrand compleet was weggehaald. “De agent heeft gezien dat een stuk bos van 20 bij 40 meter compleet verdwenen was”, zei de officier van justitie vanmorgen. “Volgens de regels van uw gemeente is daar een vergunning voor nodig.”Twee ambtenaren zijn namens de gemeente Tynaarlo in de rechtszaal. De beide dames blijven volhouden dat er geen vergunning nodig was: “Het gaat hier om het uitdunnen van het bos en dat is vergunningsvrij.”De officier van justitie heeft de verklaring van de gemeente in handen waaruit blijkt dat aan de rand van het bos te veel bomen en struiken zijn verdwenen. Daarom vindt ze dat er sprake is van kap. “Als er meer dan 200 vierkante meter wordt gekapt, is daar een vergunning voor nodig.” De gemeente heeft na de werkzaamheden nieuwe bomen aangeplant op die plek.De rechter oordeelt dat er geen opzet in het spel was en daarom krijgt de gemeente een voorwaardelijke boete van 2.000 euro. De gemeente hoeft die alleen te betalen als binnen twee jaar opnieuw zonder vergunning wordt gekapt.Wel benadrukt de rechter het belang van het aanvragen van een vergunning: “Belanghebbenden kunnen zich dan melden om hun mening te geven. En die mensen ontneem je hun recht als je geen vergunning aanvraagt.”