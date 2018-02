Kunnen we de komende dagen schaatsen in Drenthe?

ASSEN - De afgelopen paar nachten zakte de temperatuur onder het vriespunt en dus hebben veel schaatsliefhebbers weer ijskoorts te pakken. Maar of we de komende dagen ook echt kunnen gaan schuifelen op natuurijs, is nog maar de vraag.

Het zal er om spannen. Toch is RTV Drenthe-weerman John Havinga optimistisch: "Vanavond en vannacht zijn er bijna geen wolken. Onder deze heldere condities kan het flink gaan vriezen. De minimumtemperaturen komen aan het einde van de nacht rond de -8°C te liggen en wellicht lokaal tot -9°C." Daarmee wordt het de koudste nacht tot nu toe deze winter.Ondanks dit goede nieuws is Jan Geert Veldman, voorzitter van ijsvereniging De Hondsrug in Noordlaren, niet zo positief gestemd. Hij gaf eerder tegenover RTV Drenthe aan dat het nog niet koud genoeg is. Ook bij de ijsvereniging in Veenoord zijn ze sceptisch. "Bij ons voelde het vannacht aan als -7, maar het is helaas maar -3", aldus voorzitter Margriet Sieben.Morgen wordt het 's nachts opnieuw redelijk koud. "Met een temperatuur rond de -6°C is er dan matige vorst", aldus Havinga. "Daarna stijgen de temperaturen weer."Over of de RTV Drenthe-weerman zelf uitkijkt naar een goede laag ijs, is hij duidelijk: "Jazeker! Ik ben opgegroeid in Friesland en vind schaatsen leuk. Maar ondanks de redelijke vooruitzichten voor goed ijs krijg ik geen 'schaatskoorts', zoals anderen."Schaatsen op open water, zoals op het Zuidlaardermeer, zit er volgens de weerman niet in. "Dan moet je wel een ijslaag van acht centimeter hebben. Maar op ondiepe plassen en op de ijsbanen moet, al dan niet een handje geholpen door de ijsmeesters, schaatsen toch echt wel haalbaar zijn", besluit Havinga.