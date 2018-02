Vacature: RTV Drenthe zoekt een DJ - radiotalent

RTV Drenthe bereikt dagelijks duizenden mensen met haar programma’s en items op radio, tv en de online kanalen. De content die we als regionale omroep maken is relevant, betrokken en betrouwbaar en voortdurend in ontwikkeling. Daarin kun jij een grote rol spelen met je eigen radioshow.

RTV Drenthe zoekt een:Je leeft voor radio en hebt al veel ervaring opgedaan met radio maken. Je werkt en denkt als een DJ. Muziek, journalistiek en entertainment is je op het lijf geschreven. Jouw journalistieke werk- en denkniveau is minimaal HBO. Je neuriet mee op zowel Mooi Wark als Beyoncé. Tegelijkertijd weet je wat er in de provincie gebeurt, en kunt daar goed op inspelen.Je maakt elke dag, samen met je producer, een radioshow waarmee je onze luisteraars raakt. Je bespreekt welke onderwerpen aan de orde komen en welke gasten je kunt uitnodigen. Je volgt het nieuws op de voet en geeft invulling aan vaste items. Je bent in staat om jouw creatieve ideeën om te zetten in mooie radio. Mensen stemmen speciaal voor jou af op Radio Drenthe. Je schuift de show natuurlijk zelf. Als je Drents spreekt, heb je een streepje voor.Een mooie kans om elke dag je eigen radioshow te maken. Je krijgt een contact voor 30 uur per week, in eerste instantie voor een jaar. Je kunt ook op freelancebasis aan de slag.Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met eindredacteur Martin van der Veen via 0592-338080.Herken jij je in het profiel en wil je graag bij RTV Drenthe werken? Mail dan voor woensdag 21 februari a.s. je motivatiebrief, cv en een audiodemo*) naar de afdeling P&O o.v.v. sollicitatie radiotalent.*) Om jouw audiodemo goed te kunnen beoordelen, vragen wij je om minimaal drie presentatie-fragmenten (MP 3) op te nemen van maximaal 10 minuten: bespreek een actueel onderwerp, voer een telefoongesprek en laat een aan- en afkondiging van een track horen.