Het nieuws in een minuut: 6 februari Vandaag onder meer aandacht voor Rianne Kok uit Meppel die naar Parijs gaat wandelen (foto: RTV Drenthe / Erwin Kikkers)

Vijf centrifugerende wasmachines met daar ook nog eens het geluid van een piepend remmende trein doorheen. Dat hoor je continu in je hoofd wanneer je last hebt van Tinnitus. In het nieuws in een minuut van 6 februari is te horen hoe dat klinkt en Rianne Kok uit Meppel probeert geld op te halen door naar Parijs te gaan lopen. Verder is vandaag de uitspraak in de Rendo-fraudezaak, krijgen de twee directeuren jarenlange straffen zoals geëist is? En de gemeente Tynaarlo stond vandaag voor de politierechter.