298.000 kraanvogels voor MH17-slachtoffers gaan naar Hilversum Initiatiefneemster Tjitske Dijkstra tussen de kraanvogels (foto: archief RTV Drenthe)

HILVERSUM - De 298.000 kraanvogels die werden gevouwen naar aanleiding van de ramp met de MH17 in de zomer van 2014, worden geëxposeerd in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid op het Mediapark in Hilversum.





Vorig jaar werden de kraanvogels tentoongesteld in een ruimte van het voormalige dierenpark in Emmen. Daar kwamen



Hilversum is een plek van betekenis voor veel nabestaanden. Vijftien slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 kwamen uit die stad. "Ik ben blij dat deze kans ons geboden wordt." Het vouwen van de kraanvogels was een initiatief van Tjitske Dijkstra uit Groningen. Zij wilde duizend papieren vogels voor elk slachtoffer, en dat is gelukt. "Voor mij was dat getal magisch, ik moest en zou er 298.000 hebben", zegt Dijkstra tegen RTV Noord Vorig jaar werden de kraanvogels tentoongesteld in een ruimte van het voormalige dierenpark in Emmen. Daar kwamen bijna 34.000 mensen op af. Onder hen ook nabestaanden.Hilversum is een plek van betekenis voor veel nabestaanden. Vijftien slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 kwamen uit die stad. "Ik ben blij dat deze kans ons geboden wordt."