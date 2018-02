Deel dit artikel:











16.000 euro extra voor aantrekkelijk houden landschap en natuur in De Wolden Gemeente De Wolden trekt 16.000 euro extra uit voor het aantrekkelijk houden van landschap en natuur (foto: archief RTV Drenthe)

ZUIDWOLDE - Gemeente De Wolden trekt dit jaar extra geld uit voor het aantrekkelijk houden van het landschap en de natuur in de gemeente.

Volgens wethouder Jan ten Kate gaat het om een bedrag van 16.000 euro bovenop het huidige budget van 45.000 euro. "We hebben dat geld vooral gereserveerd om de activiteiten, uitgevoerd door onze inwoners samen met Landschapsbeheer Drenthe, uit te kunnen breiden. Zo komt er een nieuw pilotgebied in Zuidwolde."



Groenprojecten

Door de extra investering kunnen in en rondom Zuidwolde nog meer vrijwilligersgroepen worden begeleid. Landschapsbeheer Drenthe kan straks, samen met het dorp, een gebiedsplan gaan maken waarin alle groenprojecten worden opgenomen.



In zo’n plan kunnen ze ook de wensen die in het dorp leven, op het gebied van landschap en groen, verzamelen en een aanpak afspreken. Vijf dorpen in De Wolden hebben al een dergelijk plan, bijvoorbeeld in Echten en Ansen.



Vijftig bewoners- en vrijwilligersgroepen

De Wolden heeft momenteel vijftig bewoners- en vrijwilligersgroepen die, onder begeleiding van Landschapsbeheer Drenthe, bezig zijn met het landschap in hun eigen leefomgeving. "Het is mooi om te zien hoe groot de betrokkenheid van onze inwoners is bij het groen in hun dorp. En het blijft maar groeien, er komen meer en meer groepen bij!", aldus Ten Kate.



Werkzoekenden en asielzoekers meer kansen

In 2017 heeft een groep werkzoekenden uit De Wolden en Hoogeveen succesvol meegedraaid met projecten die vanuit het jaarplan Streekbeheer werden uitgevoerd. De gemeente zorgt voor opleiding en regelt het traject naar een mogelijke baan. Ook asielzoekers en mensen met een verminderde kans op de arbeidsmarkt behoren tot deze groep.



"We zijn ambitieus en willen dit jaar structureel deze doelgroep inzetten bij de activiteiten. Zo kunnen we grotere projecten aan en helpen we deze mensen tegelijkertijd aan betere integratie, een dagbesteding en uiteindelijk misschien wel een baan", zegt Ten Kate.